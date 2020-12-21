أبها 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسكثفت أمانة منطقة عسير , أعمال تأهيل المتنزهات والحدائق العامة والطرق، من خلال أعمال الزراعة والتقليم وقص المسطحات الخضراء وصيانة شبكات الري وزراعة الزهور في مدينة أبها ، بهدف التطوير الجمالي لمختلف المواقع وأن يكون وفق تنسيق بصري حديث.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن أعمال التعشيب والتحسين تمت في طريق عدة مواقع منها طريق الطائف وحدائق الشلال وبحيرة السد والعدل ونادي البلدية وحديقة السلام وطريق الملك فهد مقابل حي الموظفين وطريق المطار بجوار مدخل المطار، مفيدًا أن المساحات المزروعة بلغت 191,300م2، إلى جانب القيام بقص المسطحات في حديقة السلام والإيمان والشفاء والروضة والأمل ودوارات وسط المدينة لمساحة 110,000 م2، موضحًا أنه تمت صيانة شبكة الري على طريق المطار وحديقة أبو خيال والفيصلية والوردتين والوادي لمساحة 41,320 م2 وزراعة الزهور مقابل مستشفى أبها والصالة الملكية ودوار الفرعاء وطريق الجامعة وحديقة أبو خيال القديمة، وطريق المطار بمساحة بلغت حوالي 96,000 زهرة متنوعة، كما تمت زراعة الأنجيلة على طريق الملك فهد ودوار المطار وسما أبها بحوالي 8000م2، إلى جانب صيانة الألعاب وإصلاح البلدورات وسور الحديقة في حديقة النور وطريق الشعف وحديقة الأمل.// انتهى //16:41ت م0146