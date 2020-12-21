الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساستقبلت المحكمة الإدارية بالرياض اليوم وفدًا من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالعمل التقني، والاطلاع على مجريات وسير العمل القضائي تقنيًا، وما يُقدم من خدمات إلكترونية للمستفيدين بمحاكم ديوان المظالم.وتعرف الوفد على آلية عقد الجلسات القضائية عن بُعد، وشاهد عرضًا عن خدمات منصة معين الإلكترونية .وفي نهاية الزيارة اجتمع الوفد، بمساعد رئيس المحكمة الشيخ عبدالرحمن الجريبة، وذلك للتعرف على اختصاصات المحكمة، وإمكانية الاستفادة المتبادلة في مجال العمل التقني، والمقترحات والأفكار التي تسهم في تعزيز البنية التقنية للجهتين.// انتهى //16:49ت م0147