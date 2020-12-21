العيساوية 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم , مسجد العيساوية التاريخي بعد تأهيله وترميمه ضمن مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية".واستمع سموه خلال هذه الزيارة التي تأتي ضمن جولة سموه لمحافظات المنطقة , لنبذة عن أعمال الترميم التي أجريت على المسجد والذي شُيّد عام 1375 هـ على مساحة 500 متر مربع , مبينا أن المسجد رمم ضمن ثلاثة مساجد بالمنطقة وتم استخدام نفس المواد التي أقيم بها المسجد منذ ذلك الزمان بعد أن أعطيت ورش عمل للقائمين على المشروع ليتم إعادة ترميمها بنفس الوتيرة .وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بما قدمه سمو ولي العهد - حفظه الله - ضمن مشروعه لترميم المساجد التاريخية ، داعيا إلى المحافظة عليها لتبقى فاتحة أبوابها أمام المصلين لفترات طويلة ، سائلا المولى أن يجعل ذلك في موازين حسنات سمو ولي العهد الذي يقدم خدماته للإسلام والمسلمين .حضر الزيارة رئيس مركز العيساوية عاطف الحواس.// انتهى //17:12ت م0150