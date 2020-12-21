الخرطوم 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسقررت السودان اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا، وعدم قبول الوافدين إلى السودان الذين أقاموا أو عبروا من هذه البلدان.وأوضحت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان لها، أن هذا القرار يأتي على إثر بروز سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 بالمملكة المتحدة.// انتهى //18:13ت م0164