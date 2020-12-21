‎الباحة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين , الحملة الإلكترونية الأولى لوحدة التوعية الفكرية بالجامعة بعنوان "وطنٌ وانتماء".وأكد الدكتور الحسين أن الجامعة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف لحماية الشباب والشابات من الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وبيان أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية وغرس المبادئ الإسلامية السمحة في عقول الناشئة، مشددًا على أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج لتعزيز الانتماء للوطن .وتعمل الحملة على الريادة في الوعي الفكري لمنسوبي الجامعة وتأسيس مرجعية فكرية وعلمية لتحقيق الوسطية ووقاية المجتمع الجامعي من الأفكار المنحرفة من خلال برامج تربوية وتعليمية وتهيئة بيئة جامعية آمنة فكرياً.// انتهى //18:16ت م0166