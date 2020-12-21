نيودلهي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الهند اليوم تعليق الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، على خلفية تخوفات بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.وأوضحت وزارة الطيران المدني الهندية، أنه نظراً للوضع السائد في المملكة المتحدة، قررت الحكومة الهندية تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا إلى الهند بشكل مؤقت بدءا من غد الثلاثاء حتى 31 من ديسمبر الجاري.// انتهى //18:18ت م0167