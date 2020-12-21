تونس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة تونس.وناقشت هذه الدورة مجموعة من البنود من بينها مؤتمر الإسكان العربي السادس وموضوعه "سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها" والذي يبدأ غدا بالعاصمة التونسية ، إضافة إلى المؤتمر السابع الذي ستستضيفه مصر في عام 2022، والدول التي ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي خلال سنوات "2024 و2026 و 2028".كما بحث الاجتماع تفاصيل الدورة التدريبية لمنسقي الاتصال من الدول العربية خلال الربع الثالث من العام المقبل بهدف تدريبهم ورفع قدراتهم حول الطرق المثلى لإدخال البيانات على الموقع، مع التركيز على دعم الدول العربية لترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة في عضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة لعام 2030.// انتهى //18:19ت م0169