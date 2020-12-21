بيروت 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على تحسّن بنسبة 0.12% أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 618.37 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 36 ألفاً و566 سهماً، بقيمة 520 ألفاً و857 دولاراً أمريكياً، نُفذت من خلال 36 صفقة.كما تحسّنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و307 آلاف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و299 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:20ت م0170