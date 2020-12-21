عمّان 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساستقبلت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها العلي في مكتبها بالوزارة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى بحث تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين، والعمل على إزالة جميع المعوقات الإجرائية لما من شأنه زيادة التبادل التجاري بين البلدين.// انتهى //18:23ت م0173