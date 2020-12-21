عمّان 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 277448 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 246168 حالة شفاء بعد تسجيل 3062 حالة إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3604 حالات.// انتهى //18:24ت م0174