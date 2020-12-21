القاهرة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق نادي البنك الأهلي على ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "اتحاد الشرطة" ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد البنك الأهلي بهذا الفوز إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما بقي رصيد الإنتاج الحربي عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.// انتهى //18:26ت م0175