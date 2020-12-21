فاليتا 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسعلقت مالطا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا ابتداءً من اليوم وسط مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.وأوضحت وزارة الصحة في مالطا أن الركاب القادمين من بريطانيا سيطلب منهم البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما عند الوصول .وأفادت بأنه سيتم منح مواطني مالطا الموجودين حاليا في بريطانيا الفرصة للعودة إلى بلادهم، بشرط أن يخضعوا لاختبار كوفيد - 19 عند الوصول وقضاء 14 يوما في الحجر الصحي.// انتهى //18:46ت م0177