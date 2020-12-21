المدنية المنورة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأجرى فريق طبي متخصص في جراحة الصدر في مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة عملية ناجحة لإعادة انزلاق الكبد وأجزاء من الأمعاء داخل التجويف الصدري لمريضة كانت تعاني من انسداد معوي حاد واختناق وضيق في التنفس .و تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة وجود فتق كبير في الحجاب الحاجز الأيمن أدى إلى انزلاق الكبد وأجزاء من الأمعاء داخل التجويف الصدري الأيمن وتسبب في اختناق والتفاف للقولون.وقد تم على الفور تحضير المريضة للعمليات بصورة طارئة وعمل شق صدري أيمن وإرجاع القولون والكبد لمكانهما الطبيعي وإصلاح الحجاب الحاجز بواسطة الشبكة الجراحية حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة .// انتهى //19:33ت م0181