طرابلس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، أن هطول الأمطار الغزيرة في نوفمبر وأوائل ديسمبر، تسببت في حدوث فيضانات في أجزاء من منطقة الجبل الأخضر.وذكر مكتب الأمم المتحدة، أنه تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في منطقة الجبل الأخضر في 8 نوفمبر، وأثرت بشدة على أكثر من 3,400 شخص في البيضاء والقبة والأبرق وشحات، وغمرت المياه العديد من المنازل وسُدت قنوات الصرف، مما أدى إلى إغلاق الطرق والتقاطعات الرئيسية في عدة أحياء.وأفادت عدة مرافق صحية عامة، بما في ذلك مستشفى الثروة في مدينة البيضاء، عن وقوع أضرار ناتجة عن مياه الأمطار والسيول، مما تطلب إصلاحات.وأوضح المكتب أن الشركاء في المجال الإنساني، بما في ذلك آلية الاستجابة السريعة، تصدقوا بالغذاء والأغطية وأطقم المطبخ ومستلزمات النظافة وغيرها من مواد الإغاثة على الأسر المتضررة.// انتهى //19:34ت م0182