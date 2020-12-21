طرابلس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا اليوم بوزير المالية والعمل المالطي كلايد كارونا والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض الترتيبات الأمنية الخاصة بإمكانية إعادة تشغيل الخط الملاحي الجوي بين البلدين في المستقبل القريب.كما تم مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين والتباحث حول عدد من القضايا الأمنية وذلك فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والعمل على تطوير هذا الجانب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:35ت م0183