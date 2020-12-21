طرابلس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسقدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات إنسانية غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة والأرامل والمطلقات بمناطق هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء بالتعاون مع منظمتي عطاء الخير وقارة عافية للأعمال الإنسانية.وأوضحت رئيسة منظمة قارة عافية يثرب مفتاح معيوف، أن هذه الدفعة من المساعدات هي الأخيرة خلال هذا العام وسيتم خلال الفترة القادمة حصر الأسر المحتاجة والأكثر احتياجاً، مضيفةً أن أعداد الأسر المحتاجة ارتفعت مؤخراً نظراً للظروف المعيشية الصعبة في أغلب مناطق الجنوب الليبي.ويأتي تقديم هذه المساعدات ضمن برنامج منح الإعانات للدولة الليبية بعد أن تحولت من دولة مانحة للمساعدات وداعمة للدول المحتاجة إلى دولة وشعب يتلقى الهبات.// انتهى //19:36ت م0184