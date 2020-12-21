الرباط 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسألقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك قصيدة "ثراء الضاد" التي نظمها مؤخراً، خلال الاحتفالية الافتراضية الثقافية الكبرى التي أقامتها المنظمة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة نخبة من الوزراء ورؤساء عدد من المجامع اللغوية العربية والجامعات والمنظمات الدولية، والهيئات والمراكز المتخصصة، من العالم العربي ومن باقي القارات.وقال المالك بهذه المناسبة إنه يريد أن تكون كلمته ترجمانا للمشاعر الفياضة بحب اللغة العربية وما يجيش به الفؤاد من إجلال لها، لا حدود له.وأشار إلى أنه لا يريد التذكير بأمجاد اللغة العربية التليدة وعبقريتها الفريدة، لأن بطون الكتب وطيات البحوث غنية بذلك، ولايريد أن تكون تعدادا لإنجازات الإيسيسكو لأن كل ذلك معروض في مواقعها، وإنما يريد أن تكون عبارة عن قصيدة شعرية، بوصف الشعر أكثر أجناس الخطاب كثافة وأعلاها قيمة وأبلغها بيانا.// انتهى //19:38ت م0185