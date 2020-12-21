بريدة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واستمكن مستشفى بريدة المركزي من إنهاء معاناة مريض يشكو من صعوبة في الحركة في مفصل المرفق نتيجة سقوطه في وقت سابق.وبينت الأشعة والفحوصات اللازمة وجود كسر مفتت في رأس عظمة الكعبرة ليقرر الأطباء بعدها إجراء عملية ترميمية، حيث تم وضع شريط لتثبيت القطع الصغيرة المتفتتة من رأس عظمة الكعبرة بشريحة ومسامير خاصة بهذه الكسور.وبعد العملية أصبحت حالة المريض مستقرة واستطاع تحريك مفاصل اليد والمعصم بشكل طبيعي، وغادر المستشفى.// انتهى //19:40ت م0186