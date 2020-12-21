الخبر 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسكسب فريق الهلال نظيره فريق القادسية، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل الهلال هدفه الأول عند الدقيقة 14 من ركلة جزاء عن طريق اللاعب غوميز ، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب كاريلو عند الدقيقة 22 .ومع بداية الشوط الثاني للمباراة أضاف سالم الدوسري هدف فريقه الثالث عند الدقيقة 47، بينما سجل هدف القادسية الوحيد لاعبه ستاتلي في الدقيقة 56.وبهذه النتيجة رفع الهلال نقاطه دوريًا لـ 22 نقطة محتلًا المركز الأول، فيما بقي القادسية على رصيده السابق بـ 13 نقطة في المركز السادس في سُلّم الترتيب .// انتهى //19:42ت م0187