بروكسل 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسمهدت وكالة الأدوية الأوروبية بعد أن أعطت الضوء للقاح الذي تنتجه شركة بفايز- بيونتيك الطريق للموافقة الرسمية على اللقاح في الاتحاد الأوروبي.وقالت إيمر كوك مسؤولة الوكالة الأوروبية للأدوية إنها منحت موافقتها المشروطة على اللقاح فيما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها ستوافق مباشرة عليه.وبينت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيتحرك بسرعة وأنها لحظة حاسمة في الجهود المبذولة لتقديم لقاحات آمنة وفعالة للأوروبيين.وقررت الوكالة الأوروبية للأدوية الموافقة على اللقاح تحت ضغط من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لمدة ثمانية أيام.وتمت الموافقة على اللقاح بالفعل في المملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وعدد من البلدان الأخرى.ولم ينته عمل الوكالة الأوربية للأدوية ويواصل الخبراء التأكد من إعطاء اللقاح بناءً على أحدث النتائج.وقالت الوكالة إن الموافقة على اللقاح لا تمثل نقطة تحول في الوباء، وعلى الرغم من معرفة المزيد عن الفيروس مقارنة ببداية الوباء، وهناك معرفة جديدة حول فيروس كورونا تحتاج إلى تقييم شامل.ووفق إطار الموافقة المشروطة، تلتزم الشركة المصنعة بإرسال البيانات إلى الوكالة الأوربية للأدوية وخاصة بشأن التأثير طويل المدى كما سيتم أيضًا التحقق من المعلومات المتعلقة بالآثار الجانبية المحتملة، ويفترض أن توافق الوكالة الأوروبية للأدوية يوم 6 يناير المقبل على اللقاح الذي تنتجه الشركة الأمريكية مودارنا.// انتهى //19:45ت م0188