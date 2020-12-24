نواكشوط 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسرأس وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك اليوم, عبر تقنية "الفيديو- كونفرانس" مؤتمراً للتشاور بين موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا حول محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن المؤتمر يهدف إلى تدارس حجم التحديات التي تواجهها الدول المشاركة في هذا اللقاء والواقعة على الطريق الرابط بين غرب أفريقيا والأطلسي، من خلال تأثرها بفعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر، والإمكانات المتاحة لوضع آلية لمواجهة التحدي الذي تفرضه ظاهرة تدفق المهاجرين بشكل مشترك عبر تفعيل آليات الرقابة والتعاون الأمني بهذا الخصوص.وأكد الوزير الموريتاني لدى افتتاحه أعمال المؤتمر أنه يدخل في إطار الإرادة السياسية الجادة والمتبصِّرة لقادة الدول المعنية لتجسيد سياسة التشاور والتبادل الدائم لحلّ مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:09ت م0171