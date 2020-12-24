شتوتجارت 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسرصدت السلطات الصحية الألمانية للمرة الأولى، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا ويبدو أنها أكثر سرعة من حيث الانتشار.وكُشِفَ عن السلالة المتحورة اليوم لدى امرأة دخلت ولاية بادن فورتنبرج الواقعة في جنوب غربي ألمانيا، قادمة من بريطانيا الأحد الماضي، حسبما قالت وزارة الصحة بالولاية في شتوتجارت.وظهرت على المرأة أعراض طفيفة، وجرى عزلها في المنزل. كما وُضِعَ ثلاثة كانوا على اختلاط بها في حجر صحي.// انتهى //21:09ت م0172