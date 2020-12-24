الدمام 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسحصلت أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الآيزو الخاصة بإدارة المخاطر (ISO 31000)، بعد تطبيقها جميع المعايير الدولية لنظام إدارة المخاطر على مستوى ‏الأمانة، وحرصها على الالتزام بأفضل المعايير العالمية عبر تنفيذ التطبيقات المثلى في مجال إدارة المخاطر الشاملة وتحسين أداء نظام الإدارات والوكالات وزيادة مرونتها، إضافة إلى رفع القدرة على الاستجابة بفاعلية نحو المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة والحد منها بشكل إيجابي.وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عقب تسلمه الشهادة اليوم بمكتبه بالأمانة، أن تطبيق هذه المبادئ والإرشادات الخاصة جعل من الأمانة قادرة على تطوير بيئة تفاعليه تشغيلية، عززت ثقة العملاء وأصحاب المصالح، وخفضت الخسائر لأدنى مستوى، ويساعد في تحسين أداء الأمانة على صعيد الصحة والسلامة وبناء نظام قوي قادر على اتخاذ القرارات المناسبة، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق الإدارة الوقائية وتشجيعها، وتحسين أداء نظام الإدارة وزيادة مرونته وزيادة القدرة على الاستجابة بفاعلية للتغيرات وحماية العمل.يذكر أن الأمانة حصلت على العديد من شهادات الآيزو في عدد من التخصصات داخل إداراتها وبلدياتها، لما حققته من مؤشرات عالية وتطبيقها المعايير الدولية في أنظمتها وأعمالها المختلفة في القطاع البلدي، كما تعد هذه الشهادة المعيار الدولي لإدارة المخاطر وتحليلها وتقييمها، وتعتمد من جميع الجهات سواء الخاصة أو الحكومية، لإمكانية تطبيقها على مختلف الوظائف كالتخطيط والإدارة والاتصالات وغيرها.// انتهى //21:20ت م0173