ظهران الجنوب 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسنفذ المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بظهران الجنوب خلال الأسبوع الجاري 3 فرص تطوعية بمشاركة أعضاء الفرقة الكشفية بالمعهد والكلية.وأوضح مدير المعهد الصناعي وعميد الكلية التقنية المهندس معيض آل شائع أن المبادرات هي: مبادرة التوعية بأخطار استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة بعنوان "أجّلها حياتك أغلى"، ومبادرة التوعية بالمحافظة على المرافق العامة "ملك للجميع" ومبادرة "عيونك تكفي" للتوعية بأهمية لبس الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد, كما جرى خلال المبادرات الثلاث توزيع 400 ملصق توعوي و 600 كمامة.وأضاف آل شائع أن الفعالية تضمنت إقامة محاضرتين "عن بعد" الأولى بعنوان: "العمل التطوعي ضمن رؤية المملكة 2030" والمحاضرة الثانية بعنوان:" منازل ذكية بأبسط الطرق وأقل التكاليف", مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدورات تجاوز 800 مستفيد.// انتهى //21:33ت م0179