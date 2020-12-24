إسلام آباد 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، مع نظيره المصري سامح حسن شكري العلاقات الثنائية بين باكستان ومصر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأطلع وزير الخارجية الباكستاني خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم نظيره المصري على تطورات الوضع في إقليم جامو وكشمير، مؤكداً أهمية أن يتدخل المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لمعالجة الوضع الخطير في الإقليم.واتفق الوزيران على مواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية والعالمية والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية.// انتهى //21:50ت م0182