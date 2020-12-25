سيئول 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن تسجيل 1,241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 54,770.وتراوح عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا ما بين 800 و1,300 إصابة في الأسبوع الأخير.وظل عدد الإصابات اليومية يتجاوز حاجز الـ100 إصابة لـ48 يومًا على التوالي منذ 8 نوفمبر الماضي.// انتهى //07:21ت م0005