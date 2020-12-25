طوكيو 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في البلاد تراجع ليصل إلى 9ر2 % في نوفمبر مقابل 1ر3 % خلال الشهر السابق.وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين، مع ذلك، انخفض بنسبة 1ر0 % عن العام السابق إلى 07ر67 مليون عامل.وفقد حوالي 620 الف عامل بوظيفة مؤقتة وبدوام جزئي وظائفهم خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق .// انتهى //07:31ت م0009