اقتصادي / تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 9ر2 % في نوفمبر
الجمعة 1442/5/10 هـ الموافق 2020/12/25 م واس
طوكيو 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في البلاد تراجع ليصل إلى 9ر2 % في نوفمبر مقابل 1ر3 % خلال الشهر السابق.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين، مع ذلك، انخفض بنسبة 1ر0 % عن العام السابق إلى 07ر67 مليون عامل.
وفقد حوالي 620 الف عامل بوظيفة مؤقتة وبدوام جزئي وظائفهم خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق .
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