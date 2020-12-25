الرياض 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :مجلس التنسيق السعودي البحريني.. عمل مستدام.ولي العهد: التوجيهات السديدة لقيادة المملكتين حققت نتائج مثمرة على الصعُد كافة.أمير الرياض يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات النقل بـ 850 مليون ريال.أمير نجران يفتتح مشروعات صحية وتعليمية في حبونا.أمير الشرقية يرعى حفل جائزة السائق المثالي ويدشن حملة "الخوارج شرار الخلق"."من يؤويني".. مشروع لبناء مساكن للأيتام في الباحة.ثلاث اتفاقيات لتوظيف أبناء وبنات حائل.تطوير وتنمية المجال الزراعي والسمكي بجازان.الداخلية: استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.إطلاق مبادرة الحد من المغالاة في الديات.«الصناعات العسكرية» ترخص لأكثر من 50 شركة محلية ودولية.«الصحة» تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية لقاح كورونا.ترمب لإيران: فكروا جيداً قبل مهاجمتنا.الرئيس الأميركي يواجه تهمة إساءة استخدام «العفو».غسل الأموال يوقف المرشح السابق للرئاسة التونسية.ماكـرون يخـرج مـن العـزل.// يتبع //07:55ت م0010