وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مكافحة الفساد.. وريادة المملكة ) : المبادرات الـتي تقدمها المملكة الـعربية الـسعودية في سبيل مكافحة كافة أوجه الـفساد سواء علـى الـنطاق المحلي، تعكس الجهود المستديمة لحكومة الدولة بقيادة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالعزيز، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» ، التي أسفرت عن تحجيم هـذه الآفة المعطلة لمختلف مساعي التنمية والتقدم، لتمتد آفاق هذه الجهود إقليميا ودوليا، انطلاقا من شمولية رؤية المملكة ومكانتها وريادتها.وأضافت أنه حين نمعن فيما تم خلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لـدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC) غادة والي، في مقر مكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية.وأردفت :وما أعربت عنه غادة والـي خلال ذلـك الـلـقاء عن شكرها للمملكة على الإسهام السخي، وثقتها بمكتب الـ UNODC) ،(بمناسبة توقيع اتفاقية التمويل لتعزيز التعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد المبرمة بين المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع مكتب الأمم المتحدة الـ ( UNODC) بمبلغ قدره 10.000.000 دولار أمريكي، مؤكدة أن هـذه المبادرة ما هي إلا انعكاس للدور الريادي الـذي تتبوؤه المملكة في مجال مكافحة الفساد.وختمت:وتنويه المدير الـتنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في عدد من المجالات لا سيما في مجال تمكين المرأة في القطاعات الأمنية والعدالة الجنائية، وما أشار إليه سمو الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذا لمبادرة الـرياض الـتي رحب بها قادة دول مجموعة الـ G 20 ، وأن تمويل هـذه الاتفاقية يبرز حرص المملكة على التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، فهذه المعطيات الآنفة ما هـي إلا دلالـة أخرى على أدوار المملكة الفاعلة في توسيع الشراكات وتبني المبادرات الدولية، وحرصها الدائم على التعاون الدولي في جميع المجالات، وتعزيز كل ما من شأنه أن يحقق تطلعات المملكة ومستهدفات رؤيتها 2030 ، المتمثلة في الحضور الفاعل على الساحة الدولية، بمختلف المجالات التي تعود بالنفع على الدول والشعوب، في مختلف بقاع الأرض بما يضمن تفعيل مكافحة التطرف والجريمة والفساد، ويحقق جودة الحياة وخير البشرية جمعاء..// يتبع //07:56ت م0012