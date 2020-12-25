وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( علاقات أخوية ) : تتميز العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة والبحرين بالقوة والمتانة والاستمرارية ، تحقيقاً لتوجيهات قيادتي البلدين للدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، والتأسيس لمستقبل زاهر لخدمة الشعبين الشقيقين ودفع خطواتها من خلال قرارات مجلس التنسيق السعودي البحريني ، ترجمة للإرادة القوية المشتركة لاستمرار دعم وتطوير هذا التعاون النموذجي، والحرص الدائم على توحيد المواقف تجاه كافة الملفات والقضايا على كافة الأصعدة ، خاصة التحديات التي تواجهها المنطقة.وختمت:لقد أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمته خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني المشترك عن سعادته بإنشاء المجلس وإسهامه بشكل فعال ومثمر في تعزيز أواصر العلاقة والأخوة بين البلدين الشقيقين، تجسيداً لما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ، حفظهما الله ، من اهتمام بالغ بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أكثر شمولاً ، والنظر إلى هذا المجلس بأنه المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بالمسؤولية للتعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، وفي هذا السياق جاء البيان الختامي لاجتماع مجلس التنسيق مؤكداً على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.// يتبع//07:56ت م0013