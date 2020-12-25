المدينة المنورة 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر.وبينت المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //08:11ت م0016