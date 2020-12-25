الرياض 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واستترقَّب أسواق الإبل في مختلف مناطق المملكة انعكاسات الموسم الخامس لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث تعتلي منطقة الرياض، وتليها الشرقية، ثم مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر تواجداً للإبل فيها، حسب بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة.ويمتد تأثير المهرجان عقب الإعلان عن إقامة "المزاين" في مناطق المملكة العام المقبل 2021، وما تلاه من إعلان عن الانتهاء من دراسة إقامة أول مزاين للإبل للمناطق .وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم أنَّ منطقة الرياض تحتوي على أكثر من 418.023 متنًا، تليها المنطقة الشرقية بانتشار أكثر من 218.891 متنًا في أنحائها، كما تنتشر في منطقة مكة المكرمة أكثر من 169.153 متنًا ، مبينا أنَّ منطقة المدينة المنورة تنتشر فيها 98.630 متنًا، بينما تتوزَّع في منطقة القصيم أكثر من 74.102 متنًا، ويليها في الانتشار منطقة حائل بأكثر من 61.675 متنًا، وأكثر من 53.854 متنًا في منطقة الجوف.ويشير قاسم إلى أنَّ منطقة عسير تحتوي على 51.664 متنًا، كما في منطقة تبوك تنتشر 48.446 متنًا، وفي أسواق منطقة الحدود الشمالية تنتشر 46.542 متنًا، بينما في جنوب المملكة تنتشر 29.564 متنًا في منطقة نجران، وتأتي منطقة جازان تاليًا بأكثر من 12.430 متنًا، وأٌقل المناطق انتشارًا للإبل منطقة الباحة بأكثر من 4.341 متنًا.ويؤكد قاسم على دور الوزارة في العناية بالثروة الحيوانية، وطرق التربية السليمة، والتعريف بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والحد من انتشارها والوقاية منها ومكافحتها، وذلك للمحافظة على تلك الثروة ونمائها، وزيادة أُثرها الاقتصادي على مستوى المملكة.// انتهى //18:05ت م0060