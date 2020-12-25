بيروت 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسكثف الطيران الحربي الإسرائيلي من طلعاته الجوية في العديد من المناطق اللبنانية منتهكا بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد الجيش اللبناني في بيان اليوم ، أنه تم تسجيل ثلاثة انتهاكات جوية من الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية وتتم متابعة موضوع الانتهاكات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.// انتهى //18:26ت م0061