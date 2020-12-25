بغداد 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 589943 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12755, فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 528872 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 48316 مصاباً, منهم 192 في العناية المركزة .// انتهى //18:31ت م0062