عام / الأردن تسجل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/5/10 هـ الموافق 2020/12/25 م واس
عمّان 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 285306 إصابات.
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256312 حالة شفاء بعد تسجيل 1816حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3711 حالة.
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