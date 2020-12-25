سياسي / وزير الخارجية الروسي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري
الجمعة 1442/5/10 هـ الموافق 2020/12/25 م واس
القاهرة 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري سامح شكري .
وتم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتبادل الرؤى بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة .
// انتهى //
18:48ت م
0065