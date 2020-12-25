رام الله 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 21 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 1364وفاة، فيما تم تسجيل 1812 إصابة جديدة ، مما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 145422 إصابة، بينما تم تسجيل 1783 حالة تعافٍ، مما يرفع عدد الحالات المتعافية في فلسطين إلى 119938.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ،أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات ، لافتة إلى وجود 118 مريضا في غرف العناية، بينهم 26 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //18:49ت م0066