جنين 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين، حيث اندلعت على إثرها مواجهات في البلدة.ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.وأشار سمور إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة العديد بحالات الاختناق.//انتهى//19:12ت م0069