جيزان 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و احد المسارحة ، والدرب ، و الطوال ، و صامطة ، وصبيا ، و فرسان ، والداير بني مالك ، و الريث ، و العارضة ، و العيدابي ، وفيفا ، و هروب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساء.// انتهى //19:20ت م0070