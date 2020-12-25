قلقيلية 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة طفل وشاب، بقنبلتي غاز مسيل للدموع، والعشرات بالاختناق.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز ، مما أدى إلى إصابة طفل بقنبلة في يده، وشاب بقنبلة في بطنه، إضافة إلى العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانياً.// انتهى //19:22ت م0072