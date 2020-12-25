جيزان 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واساختتمت غرفة جازان مساء اليوم ، المرحلة التاسعة والأخيرة من برامج التدريب الخاصة بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة في مجال ريادة الأعمال بمنطقة جازان لعام 2020، التي تنفذها الغرفة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية .وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري أن عدد المستفيدين من البرامج بلغ 83 شابًا وشابة ممن انطبقت عليهم شروط الالتحاق بالدورات للحصول على الدعم المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن كل المراحل التدريبية سبقتها لقاءات تعريفية أقيمت عن بعد بالتعاون مع البنك عبر تقنية الاتصال المرئي وحضرها أكثر من 350 مشاركًا ، وذلك في إطار فعاليات وبرامج الغرفة التوعوية لمجتمع الأعمال بالمنطقة في ظل جائحة كورونا، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية المقرة من الجهات المختصة حفاظا على السلامة العامة .وبين أن اللقاءات تطرقت إلى اللائحة التنفيذية لمتطلبات وآليات تمويل ودعم المشاريع والشروط والأحكام الخاصة بها من الضمانات والتزامات المستفيد ، مؤكداً أن برامج الدعم توزعت في أربع مسارات هي " مسار المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات"، و"برنامج دعم العربات المتنقلة للمشروبات والأطعمة"، وبرنامج "حل" لتوطين الوظائف في 12 قطاعًا ، بالإضافة إلى" برنامج دعم الخريجين والتعريف بالخدمات الإلكترونية للغرفة" .// انتهى //19:51ت م0074