جدة 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأعلن نادي جدة الأدبي الثقافي عن عنوان ملتقى قراءة النص السابع عشر ومحاوره، الذي جاء بعنوان" الأدب العربي وفضاءات المثاقفة"، وذلك خلال اجتماع اللجنة العلمية للملتقى أمس برئاسة رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي.ويتضمن الملتقى ستة محاور هي: محور المصطلحات والمفاهيم، ومحور جذور المثاقفة في التراث العربي، ومحور أبعاد المثاقفة في الأدب الحديث، ومحور الاتجاهات النقدية الجديدة وآفاق المثاقفة، ومحور الترجمة الأدبية والتواصل الثقافي، ومحور تجليات المثاقفة في العالم الرقمي.وجاء اعتماد عنوان ومحاور الملتقى، لإقرار عنوان الملتقى ومحاوره.وأوضح رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل أن عنوان الملتقى لهذا العام يستجيب لتطلعات المشهد الثقافي في التحول للبعد العالمي ويتوافق مع ما نشهده من تطورات متلاحقة في الشأن الثقافي والأدبي.// انتهى //22:56ت م0089