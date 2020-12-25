تونس 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأوقفت وحدات من حرس البحري التونسي 11 مهاجرًا غير شرعي، كانوا في هجرة غير شرعية نحو الأراضي الأوروبية.وأفاد مصدر أمني مسؤول في تصريح اليوم أن المجموعة المهاجرة كانت على متن مركب، بشواطئ إحدى مدن المحافظة وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه السواحل الإيطالية.وأضاف أنه تم تقديم المجموعة المهاجرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //23:04ت م0091