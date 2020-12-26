القاهرة 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأدان مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام ،اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قبور الصحابة والشهداء بمدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.ودعا مفتي مصر، في بيان له اليوم، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية كافة لتحمل مسؤولياتها كاملة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأراضي والمقدسات الفلسطينية، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان.وحذر من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية, مشددًا على أن هذه الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى، واستمرارًا للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها؛ مايستفز مشاعر المسلمين حول العالم.// انتهى //00:07ت م0093