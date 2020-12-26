مقديشو 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأفاد مسؤول بالحكومة الصومالية اليوم، أن قوات الأمن الصومالية قتلت سبعة من مسلحي جماعة "الشباب" الإرهابية، في عملية في بلدة جارباهاري في منطقة جيدو جنوب البلاد.وأوضح قائد العمليات في البلدة، آدم عبدي حيرشي، أن الجيش تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية في قرى بالبلدة وقتل سبعة منهم.ويأتي ذلك وسط العمليات المستمرة من قبل الجيش الصومالي ضد الجماعة الإرهابية في المناطق الوسطى والجنوبية حيث لا يزال المسلحون يسيطرون على المناطق الريفية وينصبون الكمائن ويزرعون الألغام.// انتهى //00:13ت م0094