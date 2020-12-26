القاهرة 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واستعادل فريق الإسماعيلي مع ضيفه البنك الأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى ٣ نقاط، ويحتل المركز الثالث عشر، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى ٥ نقاط في المركز السادس.//انتهى//00:15ت م0095