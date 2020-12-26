عمّان 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق السلط على الجزيرة بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة، رفع السلط رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 35 نقطة في المركز الثاني.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الصريح والأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الحسن الدولي، ليرفع الصريح رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع الأهلي رصيده الى 12 نقطة في المركز الأخير.// انتهى //00:16ت م0096