الرياض 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :إِذا سَلِمتَ فَكُلُّ الناسِ قـــَد سَــلِمـوا.تحــت رعــايـة خـــادم الحــرمــيـن.. وزير الرياضة يفتتح مؤتمر الحوكمة لتعزيز الـنزاهة"المملكة" تستعد لتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان.أمير الباحة يدشن أعمال مراقبي ضبط لجنة مكافحة التبغ.عبدالعزيز بن سعد يطّلع على خطط تطوير متنزه حائلد. السديس: الفجور في الخصومة سلوك هدَّام.د. البعيجان: احذروا إتلاف المرافق العامة.حسم نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. الاثنين.تسجيل 178 حالة كورونا مؤكدة.. وتعافي 207 حالات.أمين الرياض يفتتح مشروعات بلدية وخدمية في الزلفي والغاط."صحة مكة" تبرم ثلاث اتفاقيات لخدمة المرضى وبرامجها التوعوية.مطالب برفع الملكية الفكرية عن لقاحات «كوفيد – 19».السودان يؤمن حدوده مع أثيوبيا ونذر باتساع المواجهات العسكريـة.دبلوماسي أميركي: نهاية داعش ليست وشيكة.// يتبع //07:45ت م0006