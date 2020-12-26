وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( تعزيز التعاون الخليجي ) : تستعد الرياض لاستضافة قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الحادية والأربعين، وسط تطلعات وآمال عريضة لشعوبها بمزيد الإنجازات؛ لتعزيز مسيرة المجلس الذي يعد مظلة وأنموذجاً للعمل المؤسسي المشترك على مدى أكثر من أربعة عقود، حقق خلالها الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة التنموية والتشريعية، فيما يواصل خططه المستقبلية، مثلما استطاع بحكمة قادته ووعي شعوبه تجاوز التحديات الخطيرة، ومواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والأمة، وما تشهده من مخاطر وتهديدات بفعل تدخلات إقليمية سافرة، تستهدف أمن واستقرار دولها.وبينت أن تاريخ مسيرة المجلس يسجل، رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لتعزيز العمل الخليجي المشترك باستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات وطموحات مواطنيه.وختمت :إن استضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمة المصيرية، تعكس حرصها الدائم على تعزيز مسيرة التعاون، حيث تبذل، بحكمة قيادتها ومكانتها، كل ما يحقق ذلك، وتقوم بدورها الفاعل في تحقيق الأهداف المنشودة بالعمل الناجز في مختلف الميادين ورسم الاستراتيجيات ومعالجة العقبات، وتصديها لكل مخططات الطامعين، بمواقفها التاريخية الرائدة على الصعيد الخليجي، والدفاع عن الأمة العربية والإسلامية، والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.// يتبع//07:45ت م0009