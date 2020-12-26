طرابلس 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كل أعضاء المجلس الرئاسي إلى الالتئام، داعيًا المجلس إلى تحمل مسؤولياته والعمل معًا من أجل أمن واستقرار ليبيا.وأشارت إلى تفشى الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مبينة أن إجمالي الإصابات بلغ 97 ألفًا و653 إصابة، بينها 1415 وفاة، موضحة أن هناك عقوبات وإجراءات مشددة تقبل عليها الحكومة خلال الأيام المقبلة للحد من تزايد الإصابات.وواصلت صحف طرابلس اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة أن هناك قلق واسع في الأوساط عقب التهديدات العسكرية من كلا الطرفين خلال الاحتفال بيوم الاستقلال.وتناولت تقرير مجموعة الأزمات الدولية، وتحديده ثلاثة عناصر قد تخفف من خطر نشوب حرب جديدة في ليبيا مع بقاء اتفاق وقف إطلاق النار على الورق وتفجر التصريحات التحريضية، فضلاً عن ترسيخ الحشود العسكرية الأجنبية تواجدها، مشيرة إلى بروز مشاكل أخرى تعيق المضي في الاستعدادات لانتخابات 2021 وعلى رأسها جدل الدستور.ونوهت صحف السبت إلى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، وبحثا الأزمة الليبية، مضيفة أن لافروف شدد على ضرورة ضمان الطابع الشامل للحوار الوطني في ليبيا، مشيرًا إلى أن الوزيرين جددا التزامهما بسيادة ليبيا، فضلاً عن التسوية السلمية للنزاع الليبي.وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستدعم في السنة القادمة 2021 الليبيين من أجل مساعدتهم على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 23 أكتوبر الماضي، وإجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر 2021، جاء ذلك في رسالة للسراج بمناسبة يوم الاستقلال.// انتهى //08:00ت م0011